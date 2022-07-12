Для небольшой альпийской страны с населением менее 9 миллионов человек незапланированное прибытие 100 тысяч вынужденных переселенцев из Украины стало серьезным испытанием. В первую очередь, для финансовой системы Австрии, но сами австрийцы радушно встретили украинских беженцев и делают все, чтобы помочь.

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Австрия предоставила временную защиту всем желающим и организовала центры помощи украинцам, социальные выплаты, предложила помощь для аренды жилья.

Денежное пособие на питание

Ежемесячные выплаты на питание составляют 215 евро – для взрослых и 100 евро – на ребенка. Это при условии частного или индивидуального размещения.

Денежное пособие на аренду жилья

На аренду жилья для одного человека ежемесячное пособие составляет 150 евро и 300 евро – на семью. Это так называемая Mietzuschuss, то есть субсидия.

Этой суммы недостаточно для аренды, ведь цены стартуют примерно от 400 евро.

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Подводные течения

Считается, что для относительно нормальной жизни в Австрии семье из 2 человек необходимо минимум 1200 евро, таким образом следует понимать, что государственная помощь не способна покрыть эту сумму.

Также на форумах беженцев некоторые люди жалуются на бюрократические препоны при оформлении помощи, а также задержку с выплатами. Надеемся, что это лишь частные случаи, которые не являются системными.

Условия получения денег

Условием получения помощи есть официальная регистрация в местной полиции и оформление статуса и регистрация в органах местного самоуправления. Там вы получите Ausweis für Vertriebene (это ID-карта, которая станет вашим главным в Австрии, и, да, это тот самый "аусвайс").

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После этого вы получаете право на проживание, доступ к рынку труда, медицинским услугам и социальной помощи.

После регистрации как "временно перемещенного лица" человеку присваивается страховой номер в качестве подтверждения медицинского страхования; его можно использовать для оформления замены электронной карты (e-card) в пунктах обслуживания клиентов Австрийской кассы медицинского страхования (ÖGK).

Субсидия на жилье начисляется постфактумом после заключения договора аренды жилья. Деньги можно получить на карточку или наличными.

Внимание! Статус временно перемещенного лица предоставляется в год, но с возможностью продления. Сейчас это право на пребывание действует как минимум до 3 марта 2023 года и может быть продлено в случае необходимости.

Есть ли другие варианты помощи

Да.

В Австрии действует много благотворительных фондов и благотворительных организаций. Война в Украине не оставили никого в стороне, а потому австрийцы активно помогают украинцам.

Большую и системную работу проводит католический фонд Caritas Österreich. Он организовал одноразовую финансовую помощь для беженцев – на семью выдаются карты-боны на 50 евро в продуктовый магазин и на 25 евро в магазин бытовой химии.

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Проезд

У беженцев из Украины есть право на бесплатный проезд в поездах австрийской государственной железной дороги (ÖBB) с билетом "Not-Ticket Ukraine". Билет можно получить непосредственно в поезде у сотрудников или в кассах ÖBB на вокзалах. Для получения билета необходимо предоставить для сканирования имя и номер паспорта.

Сначала планировалось, что такие правила будут действовать только до 1 июня, но впоследствии австрийские власти решили их продлить. В настоящее время они действуют до конца сентября 2022 года.