Об этом сообщили 22 мая в Федеральной канцелярии Австрии. Там отметили, что в настоящее время заморожено уже около 254 миллионов евро российских активов.

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Международные компании усложняют процесс

При этом в сообщении отметили, что на март Австрия заморозила уже вдвое больше ресурсов олигархата России, чем Германия. Однако, следует заметить, что и здесь это было не так-то просто.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что сейчас продолжается расследование того, что возникают подозрительные случаи, "ощущения подвергнутых санкциям активов значительно усложняются международными компаниями, трастовыми компаниями и соломенными людьми".

Могут ли замороженные средства переходить по Украине

Ранее неоднократно появлялась информация о том, что российские активы могли бы передавать Украине. В частности президент Украины накануне говорил, что сейчас наши дипломаты предлагают наработать соответствующий механизм.

Ведь Россия не та страна, которая признает свою вину и будет платить репарации. Ранее было известно, что США даже разрабатывали соответствующий законопроект. Однако 19 мая американское министерство финансов Джанет Эллен сказала, что это не совсем реальная возможность.

Мол, США не могут изъять активы российского Центробанка , которые они заморозили из-за вторжения кафиров в Украину. Ведь тогда это было бы нарушением закона.

Что сейчас происходит с санкциями против России

В ЕС уже приняты 5 пакетов санкций, нанесших существенный удар по экономике нашего врага. Однако гораздо более жестким должен стать следующий пакет, который пока не могут принять. Дело в том, что оно будет касаться не только двух крупнейших российских банков, но и энергетических ресурсов.

Прежде всего, речь идет об эмбарго на покупку нефти и газа в Европе. Однако блокирование решения блокирует Венгрия. Страна потребовала от Европы компенсацию на сумму от 15 миллиардов евро.

Также Европейский Союз начал подготовку к полному отказу от российского газа . Там нарабатывают меры, позволяющие сдерживать цены, чтобы облегчить шок от отказа. Ведь российские энергоносители достаточно дешевы, поэтому за многие годы сделали Европу зависимой.

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