Про це повідомили 22 травня у Федеральній канцелярії Австрії. Там зазначили, що наразі заморожені вже близько 254 мільйонів євро російських активів.

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Міжнародні компанії ускладнюють процес

При цьому, у повідомленні зазначили, що станом на березень Австрія заморозила вже вдвічі більше ресурсів олігархату Росії, ніж Німеччина. Проте, слід зауважити, що й тут це було не так уже й просто.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер розповів, що зраза ще триває розслідування того, що виникають підозрілі випадки, "відчуття підданих санкцій активів значно ускладнюються міжнародними компаніями, трастовими компаніями та солом'яними людьми".

Чи можуть заморожені кошти переходити Україні

Раніше не раз з'являлася інформація про те, що російські активи могли б передавати Україні. Зокрема, президент України напередодні казав, що зараз наші дипломати пропонують напрацювати відповідний механізм.

Адже Росія це не та країна, яка визнає свою провину та платитиме репарації. Раніше було відомо, що в США навіть розробляли відповідний законопроєкт. Однак 19 травня американська міністерка фінансів Джанет Еллен сказала, що це не зовсім реальна можливість.

Мовляв, США не можуть вилучити активи російського Центробанку, які вони заморозили через вторгнення окупантів в Україну. Адже тоді це нібито було б порушенням закону.

Що зараз відбувається із санкціями проти Росії

У ЄС вже ухвалені 5 пакетів санкцій, які завдали суттєвого удару по економіці нашого ворога. Проте значно жорсткішим має стати наступний пакет, який поки не можуть ухвалити. Річ у тім, що він стосуватиметься не лише двох найбільших російських банків, а й енергетичних ресурсів.

Передусім мовиться про ембарго на купівлю нафти й газу в Європі. Однак блокування рішення наразі блокує Угорщина. Країна почала вимагати від Європи компенсацію на суму від 15 мільярдів євро.

Також Європейський Союз вже розпочав підготовку до повної відмови від російського газу. Там напрацьовують заходи, які дозволять стримувати ціни, щоб полегшити шок від відмови. Адже російські енергоносії є досить дешевими, тому за багато років зробили Європу залежною.

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