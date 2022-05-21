Через це країни західного світу злі на Росію вже давно. Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту Політичної Освіти Олександр Солонтай.
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На його думку, процес запровадження ембарго зумовлений не лише повномасштабним вторгненням Росії в Україну 24 лютого, а й рекордними цінами на газ.
Бажання Росії помститись існує досить давно,
– наголосив Солонтай.
Крім того, запровадження ембарго – це також питання грошей. Зараз мовиться вже про десятки мільярдів євро, як пояснив фахівець.
Нагадаємо, Європейський Союз досі не проголосував за 6-ий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає, що під обмеження потрапить російська нафта, декілька великих банків, російські телеканали та окупати, яких підозрюють у злочинах проти мирного населення в Бучі Київської області.
Наразі процес запровадження нових санкцій блокує Угорщина, яка вимагає від ЄС гроші, щоб мати змогу безпроблемно закрити поставки нафти від країни-агресора.
Що відомо про нафтове ембарго: головне
- Євросоюз планує повністю відмовитися від російських нафти протягом 6 місяців та нафтопродуктів протягом 8 місяців у рамках 6 пакету санкцій проти Росії .
- Через те, що не всі країни готові позбутися своєї енергозалежності, ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відтягнути нафтове ембарго до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року.
- Натомість офіційна Німеччина заявила, що відмовиться від російської нафти до кінця 2022 року і без нафтового ембарго від ЄС.
- Угорщина вперто вимагає або грошей, або виняток для трубопровідної нафти. Країна хоче за нафтове ембарго від Євросоюзу до 750 мільйонів євро.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже поговорила з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном щодо ембарго на російську нафту. Вона відзначила, що у перемовинах досягли прогресу, але потрібна подальша робота.
- Водночас Верховний представник ЄС Жозеп Боррель запевнив, що для нафтового ембарго докладуть максимум зусиль.
Олександр Солонтай про санкції проти Росії: дивіться відео