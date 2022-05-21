Через це країни західного світу злі на Росію вже давно. Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту Політичної Освіти Олександр Солонтай.

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На його думку, процес запровадження ембарго зумовлений не лише повномасштабним вторгненням Росії в Україну 24 лютого, а й рекордними цінами на газ.

Бажання Росії помститись існує досить давно,

– наголосив Солонтай.

Крім того, запровадження ембарго – це також питання грошей. Зараз мовиться вже про десятки мільярдів євро, як пояснив фахівець.

Нагадаємо, Європейський Союз досі не проголосував за 6-ий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає, що під обмеження потрапить російська нафта, декілька великих банків, російські телеканали та окупати, яких підозрюють у злочинах проти мирного населення в Бучі Київської області.

Наразі процес запровадження нових санкцій блокує Угорщина, яка вимагає від ЄС гроші, щоб мати змогу безпроблемно закрити поставки нафти від країни-агресора.

Що відомо про нафтове ембарго: головне

Євросоюз планує повністю відмовитися від російських нафти протягом 6 місяців та нафтопродуктів протягом 8 місяців у рамках 6 пакету санкцій проти Росії .

Через те, що не всі країни готові позбутися своєї енергозалежності, ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відтягнути нафтове ембарго до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року.

Натомість офіційна Німеччина заявила, що відмовиться від російської нафти до кінця 2022 року і без нафтового ембарго від ЄС.

Угорщина вперто вимагає або грошей, або виняток для трубопровідної нафти. Країна хоче за нафтове ембарго від Євросоюзу до 750 мільйонів євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже поговорила з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном щодо ембарго на російську нафту. Вона відзначила, що у перемовинах досягли прогресу, але потрібна подальша робота.

Водночас Верховний представник ЄС Жозеп Боррель запевнив, що для нафтового ембарго докладуть максимум зусиль.

Олександр Солонтай про санкції проти Росії: дивіться відео