Об особенностях школьного обучения за границей в этом году читайте в материале сайта 24 канала.
Читайте Почему некоторые государства заставляют украинских детей покинуть украинские школы
Учатся все
Если посещать детский сад в странах ЕС можно по желанию, то обучение в школе обязательно и бесплатно (платить придется только за канцелярию, питание и экскурсии). Кое-где придется заплатить и за учебники, однако, в Минобразования обещают, что украинские дети смогут получить бесплатно электронные версии иностранных учебников.
Когда начинается обучение
Начало учебного года только 1 сентября и никак иначе – это советская традиция, в мире такого нет, а потому в разных государствах начало обучения приходится на разное время, более того, в некоторых регионах одной страны это тоже могут быть разные даты, однако, это, в основном – сентябрь.
Важно Бесплатные учебники, канцелярия и прочее: какие страны обеспечивают школьников из Украины
Так, в Польше учебный год стартует в начале сентября, в Португалии – в середине сентября. При этом обучение в вузах, как правило, начинается в конце месяца или вообще в октябре.
Как записаться в школу
Все украинские беженцы должны получить официальный статус и зарегистрироваться. После этого их дети получают право на обучение в местных школах.
Документы для оформления в школу могут отличаться в разных странах или регионах, но в основном это:
- удостоверение личности (загранпаспорт);
- официальное пребывание;
- заявление от родителей.
До 2022 года необходим также был сертификат знания языка на уровне B1, однако сейчас эти требования кое-где сняли, но язык точно придется учить.
Что с языком
Преподавание в школах происходит на языке той страны, где вы находитесь. Это вполне логично и понятно всем, кроме, пожалуй, россиян.
Чтобы преодолеть языковой барьер – еще весной и летом при учебных заведениях были организованы многочисленные курсы по изучению языков. Учить язык можно и в течение года в специальных языковых классах, например, в Германии и Австрии.
Украинские классы
Также во многих странах Европы были созданы украинские классы (например, в Чехии украинский класс открывают при местной школе, если набирается минимум 15 детей из Украины). В этих классах предметы будут преподавать украинские учителя (из-за войны многие украинские педагоги также оказались за границей).
Многие страны очень лояльны к украинцам и пытаются создать для детей все условия:
- В Литве можно выбрать украинский как второй язык изучения.
- В Латвии обучение с 1-го по 6-й класс проводится наполовину языком национального меньшинства (можно выбрать украинский), а наполовину – на латышском.
- В Болгарии на платформе для дистанционного обучения есть доступ к украинским школьным учебникам.
Украинские школы
В некоторых странах Европы украинские школы были еще до большого вторжения россиян. К примеру, в Польше и Румынии украинские школы функционируют много лет.
Их примеру следуют другие государства – некоторые финансируют благотворительные организации или небезразличные к беде украинцев граждане, а некоторые школы самоорганизовались усилиями местных украинских общин.
В большинстве стран Европы действуют факультативные украинские школы или воскресные украинские школы. Они работают по украинской образовательной программе.
Эти проекты создавались еще до войны украинской диаспорой и преследовали цель не "покрыть всю программу", а сохранять и лелеять украинскую идентичность. Впрочем, учитывая войну, некоторые школы перестроили свою работу, так, украинские факультативные школы в Греции проводят уроки трижды в неделю.
Но далеко не все украинские школы за границей будут способны физически удовлетворить потребности всех беженцев. Напомним, речь идет о минимум 2 миллионах школьников.
Дистанционное образование
Большинство украинских беженцев планируют вернуться домой после того, как опасность исчезнет. Поэтому многие дети будут учиться по украинским образовательным стандартам. Не секрет, что в разных государствах школьные программы могут кардинально отличаться, например, в украинской школе делают акцент собственно на "чистое" знание, а во многих европейских школах – на социальные навыки и так называемые soft skills.
Чтобы избежать "разрыва", украинским детям придется учиться дистанционно. Если в стране временного пребывания дистанционное обучение в украинской школе "засчитывается" и избавляет от необходимости посещения местных учебных заведений, тогда ответственность за учебный процесс ляжет на родителей и опекунов.
Пока практически все украинские школы вводят смешанную систему и присоединиться к ней можно всем желающим, независимо от того, где школьники находятся – в Николаеве, Черновцах, Коломые или Лиссабоне. Таким образом ваши дети могут учиться в родной школе наравне с одноклассниками.
Также вы можете выбрать любую другую украинскую школу по желанию. Ученика обязаны принять в любое среднее учебное заведение, где есть дистанционное обучение. Место регистрации в Украине и наполненность классов не оказывают на это никакого влияния; в условиях войны достаточно скана или фотокопии заявления родителей школьника как минимум.
Как избежать двойной нагрузки для детей
Если местная школа обязательна (как в Польше), родителям придется подумать, как избежать лишних нагрузок для ребенка.
Как вариант – обучение на экстернате, например, в Международной украинской школе (МУШ). Учиться в МУШ придется самостоятельно – будут только онлайн-консультации и проверочные работы.
Другой вариант – бюрократический. Украинское Минобразования проводит переговоры с европейскими коллегами о взаимозачислении части предметов, что позволило бы сосредоточиться дистанционно только на таких предметах как украинский язык и литература, история Украины, правоведение, ведь их в условной Бельгии преподавать не будут, в отличие от интегралов и химии.
В любом случае, украинским беженцам следует не терять связь с "большой землей" и следить за официальной информацией.
Каким будет новый учебный год в Украине – смотрите видео: