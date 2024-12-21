Что стоит знать об этом рождественском атрибуте и какие красивые названия он еще имеет, рассказывает 24 Канал.

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Что такое "дидух" и какие традиции он хранит

Слово "дидух" буквально означает "дух деда", отмечает Суспильное. С распространением христианства дидух стал неотъемлемой частью рождественских традиций. Его устанавливают во время празднования Рождества как символ духов предков, которые оберегают семью, а также как знак благодарности за собранный урожай. Причем на почетном месте в доме – в углу возле икон.

Перед Сочельником хозяин дома вносил дидух в дом, проговаривая: "Дидух в дом, беда из дома".

Для его создания использовали необмолоченные колоски из первого снопа ржи, пшеницы или овса. Украшали сухими цветами, ягодами калины, разноцветными лентами.

Существовало поверье: чем богаче выглядел дидух, тем больше урожая будет в следующем году.



Дидух / Суспильное

Какие еще интересные названия имеет дидух

Одно из названий колядного снопа – "рай": место, где находится дух предков.

Дидух еще имел такие названия