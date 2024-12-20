Уже известно, что мужчины-студенты и преподаватели могут покидать пределы Украины. Условия пересечения границы для студентов, прокомментировала адвокат Марина Бекало для сайта ТСН, пишет 24 Канал.

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Условия для выезда студентов за границу

Правилами пересечения государственной границы предусмотрено право выезда за границу мужчин-студентов, таких специальностей медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Каким условиям должен соответствовать студент:

возраст от 18 до 22 лет.

студент дневной формы обучения и получает образование уровня бакалавра или магистра.

Четыре документа, которые нужны для пересечения границы:

е-билет студента,

военно-учетный документ,

копия договора академической мобильности,

справка от ВУЗа о направлении студента за границу на обучение в иностранном учебном заведении.

Выехать такой студент может только в рамках программы образовательной академической мобильности на основании договора академической мобильности между учебным заведением в Украине и иностранным учебным заведением,

– отметила Марина Бекало.

Важным документом является направление на обучение за границу. В нем должно быть указано:

сведения о соответствующем соглашении между украинским вузом и иностранным заведением,

срок учебного семестра, в течение которого студент может находиться за рубежом,

отсутствие отрицательных оценок в течение последних двух семестров и фактов пересдачи зачетов и экзаменов,

документальное подтверждение уровня владения языка преподавания в иностранном вузе.

Как мы видим, для студентов установлены достаточно жесткие правила и ограничения выезда за границу на обучение. И по возрасту, и по направлениям обучения, и по требованиям к уровню владения языком преподавания в иностранном вузе,

– говорит Марина Бекало.

Правила выезда за границу для преподавателей

Что касается научно-педагогических работников, то для них никаких требований для выезда за границу не предвидится.

Обращаю внимание, что порядок выезда мужчин, которые являются научно-педагогическими работниками украинских вузов, ни правилами пересечения границы, а ни другими профильными нормативно-правовыми актами не регулируется,

– отметила адвокат.

Однако, Минобразования должно составить письмо в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы преподавателями. Но юрист отмечает, что издание или согласование таких писем от МОН не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом.

Насколько прозрачна и справедлива такая схема выезда за границу и кто из преподавателей действительно имеет возможность воспользоваться таким письмом от МОН, большой вопрос,

– комментирует Марина Бекало.

Будет ли наказание за невозвращение в Украину

Волнует вопрос, какую ответственность понесет человек за просрочку пребывания за рубежом. Если человек не вернется в Украину, или вернется с пропуском сроков (указанные, например, в письме МОН), он не будет привлечен к юридической ответственности. Поскольку, действующее законодательство не предусматривает ответственность за данное нарушение.