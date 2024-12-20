Уже відомо, що чоловіки-студенти та викладачі можуть покидати межі України. Умови перетину кордону для студентів, прокоментувала адвокатка Марина Бекало для сайту ТСН, пише 24 Канал.

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Умови для виїзду студентів за кордон

Правилами перетину державного кордону передбачено право виїзду за кордон чоловіків-студентів, таких спеціальностей медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.

Яким умовам має відповідати студент:

вік від 18 до 22 років.

студент денної форми навчання та здобуває освіту рівня бакалавра або магістра.

Чотири документи, які потрібні для перетину кордону:

е-квиток студента,

військово-обліковий документ,

копія договору академічної мобільності,

довідка від ВНЗ про направлення студента за кордон на навчання в іноземному закладі освіти.

Виїхати такий студент може лише в рамках програми освітньої академічної мобільності на підставі договору академічної мобільності між навчальним закладом в Україні та іноземним навчальним закладом,

– зазначила Марина Бекало.

Важливим документом є направлення на навчання за кордон. У ньому має бути вказано:

відомості про відповідну угоду між українським ВНЗ та іноземним закладом,

строк навчального семестру, протягом якого студент може перебувати за кордоном,

відсутність негативних оцінок протягом останніх двох семестрів та фактів перескладання заліків та екзаменів,

документальне підтвердження рівня володіння мови викладання в іноземному ВНЗ.

Як ми бачимо, для студентів встановлено достатньо жорсткі правила та обмеження виїзду за кордон на навчання. І за віком, і за напрямками навчання, і за вимогами до рівня володіння мовою викладання в іноземному ВНЗ,

– каже Марина Бекало.

Правила виїзду за кордон для викладачів

Що стосується науково-педагогічних працівників, то для них жодних вимог для виїзду за кордон не передбачається.

Звертаю увагу, що порядок виїзду чоловіків, які є науково-педагогічними працівниками українських ВНЗ, ані правилами перетину кордону, а ні іншими профільними нормативно-правовими актами не регулюється,

– зазначила адвокатка.

Однак, Міносвіти має скласти лист до Державної прикордонної служби з проханням розглянути можливість перетинання кордону викладачами. Але юристка наголошує, що видання чи погодження таких листів від МОН не передбачені жодним нормативно-правовим актом.

Наскільки є прозорою та справедливою така схема виїзду за кордон та хто з викладачів справді має можливість скористатися таким листом від МОН, велике питання,

– коментує Марина Бекало.

Чи буде покарання за неповернення в Україну

Хвилює питання, яку відповідальність понесе чоловік за протермінування перебування за кордоном. Якщо чоловік не повернеться в Україну, або повернеться із пропущенням строків (що зазначені, наприклад, в листі МОН), він не буде притягнутий до юридичної відповідальності. Оскільки, чинне законодавство не передбачає відповідальність за дане порушення.