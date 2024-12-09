Про це інформує 24 Канал з посиланням на урядовий законопроєкт. Наразі інформація закладів освіти про вищезгаданих учнів та студентів допомагає впорядковувати дані про чисельність осіб такого віку, уточнює Osvita.ua.

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Чи повинні учні та студенти ставати на військовий облік

У разі ухвалення законопроєкту в цілому відповідальність за подання відомостей про себе перекладуть на призовника. Йому нададуть можливість стати на облік дистанційно через систему Резерв+ або прийти особисто до ТЦК.

У разі відсутності електронної чи особистої ідентифікації хлопець повинен буде після досягнення 18 років з'явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Недавно Верховна Рада погодила у першому читанні законопроєкт, завдяки якому громадяни України після досягнення 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік.

Чи мають студенти відстрочку