Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука. Підготовку реалізовуватимуть шляхом викладання навчального предмета "Захист України".

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Документ передбачає, що цю підготовку мають пройти всі учні та студенти, які здобувають профільну середню освіту в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), спеціалізованої, фахової передвищої освіти усіх форм власності, що мають відповідну ліцензію на діяльність.

Початкова підготовка проводиться з метою формування у здобувачів освіти первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв'язку з усвідомленням свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України,

– зазначено у документі.

Початкову підготовку реалізують шляхом викладання навчального предмета "Захист України" у школах, училищах і коледжах задля військово-патріотичного виховання.

До теми Студенти 3 курсу з 2025 року проходитимуть обов'язкову військову підготовку

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