Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука. Підготовку реалізовуватимуть шляхом викладання навчального предмета "Захист України".
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Уряд погодив Порядок проведення загальновійськової підготовки у школах
Документ передбачає, що цю підготовку мають пройти всі учні та студенти, які здобувають профільну середню освіту в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), спеціалізованої, фахової передвищої освіти усіх форм власності, що мають відповідну ліцензію на діяльність.
Початкова підготовка проводиться з метою формування у здобувачів освіти первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв'язку з усвідомленням свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України,
– зазначено у документі.
Початкову підготовку реалізують шляхом викладання навчального предмета "Захист України" у школах, училищах і коледжах задля військово-патріотичного виховання.
До теми Студенти 3 курсу з 2025 року проходитимуть обов'язкову військову підготовку
У вишах також буде військова підготовка
- У 2025 році в Україні запровадять обов'язкову базову військову підготовку для студентів 3 курсу у ЗВО.
- Ця підготовка не пов'язана з мобілізацією і включає навички поводження зі зброєю, захисту та надання першої медичної допомоги.
- Базова загальновійськова підготовка закладена у бюджеті на 2025 рік.
- Раніше ми інформували про те, що чоловіків-студентів в Україні відраховуватимуть з університетів за відмову проходити базовий військовий вишкіл.
- З 1 вересня 2025 року цей курс стане частиною освітнього процесу в усіх ЗВО України.
- Його запровадять замість строкової служби.
- Детально можна прочитати за посиланням.