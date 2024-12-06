Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на сообщение в телеграмм-канале постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука. Подготовку будут реализовывать путем преподавания учебного предмета "Защита Украины".

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Документ предусматривает, что эту подготовку должны пройти все ученики и студенты, которые получают профильное среднее образование в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного, профессионального предвысшего образования всех форм собственности, имеющих соответствующую лицензию на деятельность.

Начальная подготовка проводится с целью формирования у соискателей образования первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины,

– указано в документе.

Начальную подготовку реализуют путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" в школах, училищах и колледжах для военно-патриотического воспитания.

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