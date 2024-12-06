Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на сообщение в телеграмм-канале постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука. Подготовку будут реализовывать путем преподавания учебного предмета "Защита Украины".
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Правительство согласовало Порядок проведения общевойсковой подготовки в школах
Документ предусматривает, что эту подготовку должны пройти все ученики и студенты, которые получают профильное среднее образование в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), специализированного, профессионального предвысшего образования всех форм собственности, имеющих соответствующую лицензию на деятельность.
Начальная подготовка проводится с целью формирования у соискателей образования первичных общевойсковых знаний и специальных компетентностей относительно оборонного сознания, ознакомления граждан с местом и ролью гражданина в связи с осознанием своего конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины,
– указано в документе.
Начальную подготовку реализуют путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" в школах, училищах и колледжах для военно-патриотического воспитания.
К теме Студенты 3 курса с 2025 года будут проходить обязательную военную подготовку
В вузах также будет военная подготовка
- В 2025 году в Украине будет введена обязательная базовая военная подготовка для студентов 3 курса в ЗВО.
- Эта подготовка не связана с мобилизацией и включает в себя навыки обращения с оружием, защиты и оказания первой медицинской помощи.
- Базовая общевойсковая подготовка заложена в бюджете на 2025 год.
- Ранее мы информировали о том, что мужчин-студентов в Украине будут отчислять из университетов за отказ проходить базовую военную подготовку.
- С 1 сентября 2025 года этот курс станет частью образовательного процесса у всех ЗВО Украины.
- Его введут вместо срочной службы.
- Подробно можно прочитать по ссылке.