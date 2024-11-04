Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого Новини.LIVE. Он отметил, что есть соответствующие изменения закона.

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Студенты будут проходить обязательную военную подготовку

Чиновник отметил, что изменения не предусмотрели для первокурсников. Военную подготовку введут для студентов 3 курса. Для этого уже разрабатывают соответствующую систему, в частности готовят инструкторов и полигоны.

При этом заместитель Лисового отметил, что эта военная подготовка в университетах не связана с мобилизацией.

Мобилизационный возраст – 25 лет. Просто человек, который заканчивает высшее образование, должен уметь обращаться с оружием, должен знать, где проходят сборы в случае необходимости, как защищаться, как оказывать первую медицинскую помощь. Эти все вещи заложены в базовую военную подготовку,

– уточнил заместитель главы МОН.

Также он рассказал, что в течение следующего года будут решать вопросы функционирования военных кафедр. И добавил, что базовая общевойсковая подготовка заложена в бюджете на 2025 год.

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