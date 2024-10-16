Такую статистику ДСЯО обнародовала на официальном сайте. Эти данные дают возможность заметить факторы, которые могут увеличивать риски образовательной деятельности, и вовремя принять соответствующие меры.
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В Украине определили вузы с высокой степенью риска
Среди 289 высших учебных заведений в Украине с высокой степенью риска – 14 (5%), средней – 142 (49%), а с незначительной – 133 (46%).
В список ЗВО с высокой степенью риска попали:
- Международная академия экологии и медицины;
- Заведение высшего образования Восточно-Европейский славянский университет;
- Днепровская академия музыки" Днепропетровского областного совета;
- Академия кино и новых медиа;
- Бердянский университет менеджмента и бизнеса Бердянский университет менеджмента и бизнеса;
- Международный классический университет имени Пилипа Орлика;
- Институт психологии и предпринимательства;
- Международный университет;
- Киевский университет права Национальной академии наук Украины;
- Харьковская государственная академия физической культуры;
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
- Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова;
- Одесский государственный университет внутренних дел;
- Академия морских наук и инноваций.
В течение последних трех лет значительно уменьшилась доля ЗВО, состояние наполненности веб-сайтов которых является неудовлетворительным. Зато вдвое возросло количество ЗВО с долей обнародованных документов, материалов и информации на уровне 91 – 100%,
– сообщили в ГСКО.
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Вузы оценивали по следующим критериям: