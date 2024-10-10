Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире "Вечер.LIVE". И добавил, что не надо считать, что студенты, которые поехали учиться за границу, потеряны для нашего государства.

Смотрите также Минобразования запустило горячую линию для студентов, которые получили гранты

Планируют ли украинские студенты возвращаться из Польши

Он рассказал, что это данные из проведенного недавно социологического исследования.

Не нужно считать, что если наши дети поехали условно во Вроцлав и Варшаву учиться, то они уже потеряны для государства. Более 60% наших студентов, которые учатся в Польше, говорят, что после обучения они планируют возвращаться в Украину,

– заявил нардеп.

И добавил, что студенты не называют обязательным условием для этого мир и спокойствие в Украине.

У них нет такого ограничения. Когда они завершат обучение независимо от того, что будет в стране, студенты будут возвращаться, поэтому мы их не потеряем,

– считает Дунда.

Он также заявил, что в Украине стоит продолжать соответствующий образовательный уровень, чтобы молодежь не выезжала, а училась и работала в Украине.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.