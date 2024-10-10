Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі "Вечір.LIVE". І додав, що не треба вважати, що студенти, які поїхали вчитися за кордон, втрачені для нашої держави.

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Чи планують українські студенти повертатися з Польщі

Він розповів, що це дані з проведеного недавно соціологічного дослідження.

Не потрібно вважати, що якщо наші діти поїхали умовно до Вроцлава і Варшави навчатися, то вони вже втрачені для держави. Понад 60% наших студентів, які навчаються у Польщі, кажуть, що після навчання вони планують повертатися до України,

– заявив нардеп.

І додав, що студенти не називають обов'язковою умовою для цього мир та спокій в Україні.

В них немає такого обмеження. Коли вони завершать навчання незалежно від того, що буде в країні, студенти будуть повертатися, тому ми їх не втратимо,

– вважає Дунда.

Він також заявив, що в Україні варто тривати відповідний освітній рівень, щоб молодь не виїжджала, а навчалася та працювала в Україні.

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