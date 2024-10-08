Міністерство освіти надало студентам можливість інформаційної підnримки щодо державних грантів на навчання. Детальніше про графік роботи гарячої лінії пише Освіта.UA.

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Коли працює гаряча лінія

Гаряча лінія для отримання консультацій та довідок для студентів працює за номером: 0-(800)-50-45-70.

Служба працює з понеділка по четвер з 9:00 до 17:00, у пʼятницю – з 9:00 до 16:00.

Для студентів доступна і електронна пошта. Звернутися із запитаннями можуть написавши листа на електронну пошту grant_mon@mon.gov.ua.

Важливо! Консультаційна підтримка МОН у вигляді роботи гарячої лінії буде працювати до 5 листопада 2024 року.

Як отримати освітній грант

Нагадаємо, що з 15 вересня по 5 листопада функціонує можливість подання на грант через застосунок ДІЯ. Повідомлення про сертифікат на навчання теж надійде на застосунок. У разі згоди потрібно накласти свій Дія.Підпис.

Кошти державного гранту будуть нараховуватися у два платежі: І-й платіж – до 1 грудня 2024 року, ІІ-й платіж – до 1 квітня 2025 року.

Подати заявку на грант може студент / студентка самостійно (без участі одного з батьків або законних представників).