Таку статистику ДСЯО оприлюднила на офіційному сайті. Ці дані дають можливість помітити чинники, що можуть збільшувати ризики освітньої діяльності, та вчасно вжити відповідних заходів.
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В Україні визначили виші з високим ступенем ризику
Серед 289 закладів вищої освіти в Україні з високим ступенем ризику – 14 (5%), середнім – 142 (49%), а з незначним – 133 (46%).
До списку ЗВО з високим ступенем ризику потрапили:
- Міжнародна академія екології та медицини;
- Заклад вищої освіти Східно-Європейський слов'янський університет;
- Дніпровська академія музики" Дніпропетровської обласної ради;
- Академія кіно та нових медіа;
- Бердянський університет менеджменту і бізнесу;
- Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика;
- Інститут психології і підприємництва;
- Міжнародний університет;
- Київський університет права Національної академії наук України;
- Харківська державна академія фізичної культури;
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
- Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова;
- Одеський державний університет внутрішніх справ;
- Академія морських наук та інновацій.
Протягом останніх трьох років значно зменшилася частка ЗВО, стан наповненості вебсайтів яких є незадовільним. Натомість удвічі зросла кількість ЗВО з часткою оприлюднених документів, матеріалів та інформації на рівні 91 – 100%,
– повідомили в ДСЯО.
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Виші оцінювали за такими критеріями: