З 1 вересня 2025 року цей курс стане частиною освітнього процесу в усіх ЗВО України. Його запровадять замість строкової служби.

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Хто і коли проходитиме військовий вишкіл

Базову військову підготовку повинні пройти придатні до служби чоловіки-студенти обов'язково, а жінки – за бажанням, розповів проректор з науково-педагогічної роботи НУ "Острозька академія" Дмитро Шевчук.

І нагадав: якщо студент не виконує освітній компонент, який є обов'язковим, то це може бути підставою для відрахування. Військовий вишкіл буде таким.

Шевчук повідомив, що військову підготовку проходитимуть студенти на другому курсі навчання.

Ходять міфи про те, що студент на другому курсі пройде базовий військовий вишкіл і його одразу призвуть до армії. Абсолютно цього не буде. Навпаки, я думаю, що базовий військовий вишкіл буде надавати переваги для тих, хто її прийшов. Окрім того, що ти будеш готовий в будь-який момент стати на захист своєї Батьківщини студенти, які пройдуть військовий вишкіл, не будуть змушені потім проходити строкову службу,

– зазначив проректор.

Відповідно до постанови, на базовий військовий вишкіл виділять десять кредитів, тобто 240 навчальних годин Їх студент має пройти, щоб отримати диплом бакалавра.

Базовий військовий вишкіл передбачає три кредити теоретичного навчання – це відбуватиметься в аудиторіях. Ми вже готуємо відповідні приміщення, де буде інформаційний матеріал, зразки зброї тощо. Сім кредитів – студенти мусять пройти практичну підготовку і передбачено, що це можуть бути центри підготовки. Тобто, це полігони й подібні місця, де можна буде набути практичні навички,

– розповів освітянин.

Вишам при цьому рекомендують залучати до військового вишколу ветеранів та військовослужбовців, які перебувають у запасі або відставці.

Шевчук також зазначив, що Острозька академія вже шість років готує фахівців в галузі національної безпеки. Ці вже проходять вишкіл та вчаться у фахівців з досвідом.