Базовий загальновійськовий вишкіл повинні обов'язково проходити чоловіки, які навчаються на денній чи дуальній формі. Також курсанти військових ЗВО, військових навчальних підрозділів вищої освіти, курсанти закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

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Хто може не проходити базову військову підготовку

Водночас від проходження базової підготовки звільняють громадян, які:

визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

проходили військову службу;

мають сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.

Базову підготовку проводитимуть з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і вмінь, необхідних для виконання конституційного обов'язку із захисту вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України.

Як і де треба проходити військову підготовку

Її проводитимуть у закладах вищої освіти, військових ЗВО, військових навчальних підрозділах вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських та тренінгових центрах органів поліції.

Для цього у закладах освіти створюють відповідні структурні підрозділи.

Теоретичну базову підготовку включають до навчальних планів ЗВО: для студентів вишу, які вступили після закінчення школи, – на другому році навчання; для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра – на першому році навчання.

Практичну базову підготовку проводять після оволодіння теоретичною підготовкою у тому ж навчальному році терміном до одного місяця протягом травня-жовтня.

Після успішного завершення базової підготовки громадяни України складають Військову присягу та отримують сертифікат про проходження базової підготовки та здобуття військово-облікової спеціальності.