Базовую общевойсковую подготовку должны обязательно проходить мужчины, которые учатся на дневной или дуальной форме. Также курсанты военных ЗВО, военных учебных подразделений высшего образования, курсанты высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, полицейские во время прохождения первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских.

Смотрите также Аспиранты, поступившие в 2022 году, будут сдавать специальные госэкзамены

Кто может не проходить базовую военную подготовку

В то же время от прохождения базовой подготовки освобождают граждан, которые:

признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

проходили военную службу;

имеют сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.

Базовую подготовку будут проводить с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционного долга по защите отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Как и где надо проходить военную подготовку

Ее будут проводить в учреждениях высшего образования, военных ЗВО, военных учебных подразделениях высшего образования, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения, учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских и тренинговых центрах органов полиции.

Для этого в учебных заведениях создают соответствующие структурные подразделения.

Теоретическую базовую подготовку включают в учебные планы ЗВО: для студентов вуза, поступивших после окончания школы, – на втором году обучения; для соискателей высшего образования на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и образовательного степени младшего бакалавра – на первом году обучения.

Практическую базовую подготовку проводят после овладения теоретической подготовкой в том же учебном году сроком до одного месяца в течение мая-октября.

После успешного завершения базовой подготовки граждане Украины принимают Военную присягу и получают сертификат о прохождении базовой подготовки и получения военно-учетной специальности.