Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на правительственный законопроект. Сейчас информация учебных заведений о вышеупомянутых учениках и студентах помогает упорядочивать данные о численности лиц такого возраста, уточняет Osvita.ua.
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Должны ли ученики и студенты становиться на воинский учет
В случае принятия законопроекта в целом ответственность за представление сведений о себе переложат на призывника. Ему предоставят возможность стать на учет дистанционно через приложение Резерв+ или прийти лично в ТЦК.
В случае отсутствия электронной или личной идентификации парень должен будет по достижении 18 лет явиться в ТЦК и оплатить штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.
Обратите внимание! Недавно Верховная Рада согласовала в первом чтении законопроект, благодаря которому граждане Украины после достижения 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет.
Имеют ли студенты отсрочку
- Большинство студентов в Украине имеет отсрочку от мобилизации.
- Говорится о тех мужчинах, которые получают первое высшее образование на дневной или дуальной форме.
- Каждому студенту при этом нужно подать справку из деканата в ТЦК, чтобы эту отсрочку получить.
- Отсрочку не предоставляют студентам, которые учатся на вечерней или заочной форме.