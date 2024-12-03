Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины и Верховную Раду. Соответствующий правительственный законопроект зарегистрирован под №12076.

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Какие изменения предлагает законопроект для 17-летних юношей в учете

В Минобороны объяснили, что благодаря законопроекту юношам больше не нужно будет обращаться в ТЦК или проходить медосмотр. Достаточно будет пройти идентификацию в Резерв+, после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ.

Это еще один шаг в переводе воинского учета в удобный цифровой формат. Мы делаем государственные услуги максимально доступными и прозрачными для украинцев,

– отметили в министерстве.

В Верховной Раде в свою очередь добавили, что юноши, которым исполняется 17 лет, смогут стать на учет призывников с помощью Электронного кабинета призывника, или личного прибытия в соответствующий ТЦК и СП.

К слову, в этом же законопроекте содержатся положения о постановке на учет призывников женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу. После прохождения базовой военной службы эта категория украинок берется на воинский учет военнообязанных.