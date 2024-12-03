Однако военнослужащий может быть приговорен к лишению свободы. Об этом 24 Каналу рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

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Что изменится с 2025 года

Татьяна Сапьян отметила, что сейчас военнослужащие, которые совершили СОЧ, могут осознать все и принять решение вернуться к своим побратимам. С начала 2025 года их будут разыскивать, устанавливать местонахождение. Когда гражданина Украины найдут, будут установлены все обстоятельства, его вернут на службу, но уже через уголовное производство и решение суда. Действует норма о декриминализации.

Согласно этой норме суд будет решать. Но орган досудебного расследования предоставляет только материалы, а военнослужащий может, например, сказать, что возвращается, не хочет сидеть в тюрьме, потому что преступление совершено в условиях военного положения, хочет вернуться в свою воинскую часть. Суд дает разрешение, например, на возвращение его в воинскую часть,

– объяснила она.

Или даже если этот военнослужащий хочет вернуться к службе, суд может решить, что человек, совершив такое правонарушение, должен сидеть в тюрьме. Поэтому может, например, принять решение приговорить к лишению свободы.

В Генштабе СМИ сообщили, что более 6 тысяч военнослужащих, согласно этим изменениям, вернулись в свои воинские части. Возможно, этот процесс активизируется в течение декабря 2024 года.

"Для того, чтобы вернуться, должно быть еще согласие командира воинской части, где совершены СОЧ или дезертирство. Если вдруг военнослужащий хочет сменить воинскую часть, должно быть согласие того командира воинской части, куда он хочет перевестись. Если командиры не дают своего согласия, то очень высока вероятность, что этот военнослужащий будет сидеть за решеткой", – подчеркнула советник по коммуникациям ГБР.

По ее словам, главная задача – не столько наказать того или иного солдата, сколько вернуть его на место службы. Это очень важно для защиты Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении из СОЧ. Военные, которые впервые самовольно оставили воинскую часть или место службы, или дезертировали, но вернулись на место прохождения службы добровольно, смогут продолжить службу. Все льготы сохранятся.