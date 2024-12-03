Однак військовослужбовець може бути засуджений до позбавлення волі. Про це 24 Каналу розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

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Що зміниться з 2025 року

Тетяна Сапьян зазначила, що зараз військовослужбовці, які здійснили СЗЧ, можуть усвідомити усе та прийняти рішення повернутись до своїх побратимів. Від початку 2025 року їх будуть розшукувати, встановлювати місце перебування. Коли громадянина України буде виявлено, буде встановлено всі обставини, він повертатиметься на службу, але уже через кримінальне провадження та рішення суду. Діє норма про декриміналізацію.

Відповідно до цієї норми суд буде вирішувати. Але орган досудового розслідування надає тільки матеріали, а військовослужбовець може, наприклад, сказати, що повертається, не хоче сидіти у в'язниці, тому що злочин скоєний в умовах воєнного стану, хоче повернутися у свою військову частину. Суд дає дозвіл, наприклад, на повернення його в військову частину,

– пояснила вона.

Або навіть якщо цей військовослужбовець хоче повернутися до служби, суд може вирішити, що людина, вчинивши таке правопорушення, має сидіти у в'язниці. Тому може, наприклад, ухвалити рішення засудити до позбавлення волі.

У Генштабі ЗМІ повідомили, що понад 6 тисяч військовослужбовців, згідно з цими змінами, повернулися до своїх військових частин. Можливо, цей процес активізується протягом грудня 2024 року.

"Для того, щоб повернутися, має бути ще згода командира військової частини, де скоєно СЗЧ чи дезертирство. Якщо раптом військовослужбовець хоче змінити військову частину, має бути згода того командира військової частини, куди він хоче перевестися. Якщо командири не дають своєї згоди, то дуже висока ймовірність, що цей військовослужбовець сидітиме за ґратами", – підкреслила радниця з комунікацій ДБР.

За її словами, головне завдання – не стільки покарати того чи іншого солдата, як повернути його на місце служби. Це дуже важливо для захисту України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення з СЗЧ. Військові, які вперше самовільно залишили військову частину або місце служби чи дезертували, але повернулися до місця проходження служби добровільно, зможуть продовжити службу. Усі пільги збережуться.