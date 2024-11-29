У ДБР розповіли, що треба зробити військовому, щоб повернутися на службу. Деталі передає 24 Канал з посиланням на слова Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

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Продовжити службу без докорів сумління та конфліктів із законодавством

Саме так у ДБР охарактеризували мету ухваленого та підписаного президентом закону.

Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець або дезертирували, у вас є можливість повернутися у військову частину протягом місяця – з кінця листопада до 1 січня нового року. Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби чи до військової частини, командир має 72 години, десь три доби, щоб продовжити дію контракту або поновити вас на службі,

– пояснила Сапьян.

Вона нагадала: коли боєць самовільно залишає частину, це стає відомо військовій службі правопорядку (ВСП) та доходить до органів досудового розслідування. Усі пільги та соціальні виплати військовому блокують.

Але, відповідно до нового закону, протягом 72 годин командир поновлює бійця на службі, відтак йому поновлюють грошові, продовольчі і речові виплати, усі пільги та соціальні гарантії. Це відбувається незалежно від того, чи порушили кримінальне провадження проти бійця.

Також командир має написати листа до органів досудового розслідування та ВСП, що військовий повернувся захищати батьківщину. Кримінальне провадження проти того, хто пішов у СЗЧ, закривають.

А от тим, хто не повернеться в окопи до 1 січня, може загрожувати позбавлення волі на 5 – 7 років.

Проте Сапьян наголосила: головне – повернути людей, а не покарати їх.