В ГБР рассказали, что надо сделать военному, чтобы вернуться на службу. Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

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Продолжить службу без угрызений совести и конфликтов с законодательством

Именно так в ГБР охарактеризовали цель принятого и подписанного президентом закона.

Если вы ушли в СОЧ как военнослужащий или дезертировали, у вас есть возможность вернуться в воинскую часть в течение месяца – с конца ноября до 1 января нового года. После того, как вы возвращаетесь на место своей службы или в воинскую часть, у командира есть 72 часа, где-то трое суток, чтобы продлить действие контракта или восстановить вас на службе,

– объяснила Сапьян.

Она напомнила: когда боец самовольно покидает часть, это становится известно военной службе правопорядка (ВСП) и доходит до органов досудебного расследования. Все льготы и социальные выплаты военному блокируют.

Но, в соответствии с новым законом, в течение 72 часов командир восстанавливает бойца на службе, поэтому ему возобновляют денежные, продовольственные и вещевые выплаты, все льготы и социальные гарантии. Это происходит независимо от того, возбудили ли уголовное производство против бойца.

Также командир должен написать письмо в органы досудебного расследования и ВСП, что военный вернулся защищать родину. Уголовное производство против того, кто пошел в СОЧ, закрывают.

А вот тем, кто не вернется в окопы до 1 января, может грозить лишение свободы на 5 – 7 лет.

Однако Сапьян подчеркнула: главное – вернуть людей, а не наказать их.