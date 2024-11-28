Про це пише 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради. 28 листопада документ підписав Руслан Стефанчук, а відтак і Володимир Зеленський.

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Є місяць, щоб повернутися: що передбачає закон про повернення з СЗЧ

Отже, військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували до набрання чинності Законом України "Про внесення зміни до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців" від 21 листопада 2024 року № 4087–ІХ командир або начальник військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюють пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Важливо! Це стосується тих, хто добровільно прибув до частин не пізніше 1 січня 2025 року та висловив готовність продовжити військову службу.

Утім виплачувати недоотримані гроші не будуть.

"З дня прийняття командиром (начальником) військової частини рішення про призупинення військової служби до дня її продовження виплата недоотриманого грошового, здійснення недоотриманого продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством України для військовослужбовців, не здійснюються", – мовиться в документі.

Чи можу я повернутися на службу, якщо вже відкрито провадження про СЗЧ

Командир або начальник військової частини у день продовження бійцем військової служби письмово повідомить про продовження служби орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Факт відкриття кримінального провадження за статтями 407 і 408 Кримінального кодексу про СЗЧ і дезертирство, не є підставою для відмови бійцю у продовженні військової служби та дії контракту.

Текст закону про повернення з СЗЧ

Навіщо ухвалили цей закон

У пояснювальній записці говорилося, що раніше колишні дезертири або бійці, які хотіли повернутися на службу із СЗЧ, не могли цього зробити. За законом, повернення на службу було можливо лише у випадку, коли судом ухвалено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, закрито кримінальне провадження або судом постановлено ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності.

Тож командири могли продовжити військову службу та дію контракту, поновити виплати та забезпечення таким бійцям тільки на підставі відповідних процесуальних документів слідчих та судових органів. Тепер це змінили.