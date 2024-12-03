Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України та Верховну Раду. Відповідний урядовий законопроєкт зареєстрований за №12076.

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Які зміни пропонує законопроєкт для 17-річних юнаків у обліку

У Міноборони пояснили, що завдяки законопроєкту юнакам більше не потрібно буде звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

Це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат. Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців,

– зазначили у міністерстві.

У Верховній Раді своєю чергою додали, що юнаки, яким виповнюється 17 років, матимуть змогу стати на облік призовників за допомогою Електронного кабінету призовника, або особистого прибуття до відповідного ТЦК та СП.

До слова, у цьому ж законопроєкті містяться положення про взяття на облік призовників жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу. Після проходження базової військової служби ця категорія українок береться на військовий облік військовозобов'язаних.