Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту. Документ, поданий Кабінетом міністрів, вносить зміни до закону "Про військовий обов’язок і службу".

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Що передбачає законопроєкт

Відповідно до нього, жінки, які придатні до служби за станом здоров’я та віком і виявили бажання пройти базову військову підготовку, беруться на військовий облік перед початком навчання.

Після завершення базової підготовки звільнені з військової служби жінки стають на військовий облік військовозобов’язаних.

Окрім нововведень для жінок, законопроєкт змінює порядок постановки чоловіків на військовий облік. Замість періоду з січня по березень облік призовників віком 17 років проводитиметься з 1 січня до 31 липня.

Це можна буде зробити через Єдиний державний реєстр або особисто в територіальних центрах комплектування. За неявку без поважних причин передбачено притягнення до відповідальності.

Коли почнеться базова підготовка

Згідно із законом про мобілізацію, базова військова підготовка має стартувати 1 вересня 2025 року. Вона буде проводитися у військових навчальних закладах, навчальних центрах ЗСУ тощо.

Чоловіки віком від 18 до 25 років проходитимуть підготовку обов’язково. Жінки – лише добровільно.

Що очікує на жінок із медичною освітою

Окрема норма закону передбачає обов’язковий облік для жінок із медичною або фармацевтичною освітою. У воєнний час вони можуть бути призвані на службу або залучені до оборонних робіт за добровільною згодою.

Жінки, які мають споріднені з військовими спеціальності, також можуть стати на облік за власним бажанням.