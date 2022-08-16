До половины украинских школьников находятся за границей

Об этом 24 каналу рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. По его словам, точных цифр, сколько именно детей из Украины сейчас находятся за границей, нет – они отличаются у разных источников.

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По некоторым данным, количество детей, выехавших из Украины, достигает 700 тысяч, по другим – 4 миллиона. Почти половина из них – школьного возраста. Следовательно, Горбачев предположил, что от 30 до 50 процентов всех украинских школьников сейчас за границей.

Образовательный омбудсмен рассказал, что в преддверии начала учебного года эти дети и их родители в некоторых странах встают перед большой проблемой.

"Она (проблема – 24 канал) является обратной стороной хорошего отношения к нашим детям, когда их привлекают в образовательные системы и относят к учебным заведениям", – добавил он.

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По словам Горбачева, образовательное законодательство некоторых европейских стран намного жестче, чем украинское. На это указало и недавнее заявление еврокомиссара по внутренним делам о том, что украинские дети должны либо ходить в школу страны пребывания, либо возвращаться в Украину.

Это заявление достаточно жесткое и заставляет нас задуматься, позволяет ли образование, которое там получают наши дети, удерживать контакт с Украиной,

– считает Горбачев.

Ведь, за исключением частных случаев, в основном в европейских школах не изучают украинскую историю, язык, литературу. Поэтому омбудсмен убежден, что нам на уровне страны нужна осознанная системная государственная образовательная политика в отношении детей, находящихся за границей.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы дать им возможность общаться с ровесниками, украинскими учителями, не забывать родной язык и в конце концов вернуться в Украину", – пояснил он.

Горбачев отметил, что результаты опроса уехавших за границу родителей показали, что почти 80 процентов из них планируют вернуться. Половина делает это уже сейчас, а остальные – ждут изменения ситуации в стране.

Образовательный омбудсмен рассказал об отношении к украинским школьникам за границей: смотрите видео

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