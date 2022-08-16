До половини українських школярів перебувають за кордоном

Про це 24 каналу розказав освітній омбудсмен Сергій Горбачов. За його словами, точних цифр, скільки саме дітей з України зараз перебувають за кордоном немає – вони відрізняються у різних джерел.

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За деякими даними, кількість дітей, які виїхали з України, сягає 700 тисяч, за іншими – 4 мільйонів. Майже половина з них – шкільного віку. Відтак, Горбачов припустив, що від 30 до 50 відсотків усіх українських школярів зараз за кордоном.

Освітній омбудсмен розповів, що напередодні початку навчального року ці діти та їхні батьки у деяких країнах постають перед великою проблемою.

"Вона (проблема – 24 канал) є зворотним боком гарного ставлення до наших дітей, коли їх залучають до освітніх систем та зараховують до навчальних закладів", – додав він.

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За словами Горбачова, освітнє законодавство деяких європейських країн є набагато жорсткішим, ніж українське. На це вказала й нещодавня заява єврокомісарки з питань внутрішніх справ про те, що українські діти мають або ходити в школу країни перебування, або повертатися в Україну.

Ця заява доволі жорстка і змушує нас замислитися, чи дозволяє освіта, яку там отримують наші діти, утримувати контакт з Україною,

– вважає Горбачов.

Адже, за винятком окремих випадків, здебільшого в європейських школах не вивчають українську історію, мову, літературу. Тому омбудсмен переконаний, що нам на рівні країни потрібна усвідомлена системна державна освітня політика щодо дітей, які перебувають закордоном.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб дати їм можливість спілкуватися з ровесниками, українськими вчителями, не забувати рідну мову і врешті-решт повернутися в Україну", – пояснив він.

Горбачов зауважив, що результати опитування батьків, які виїхали за кордон, показали, що майже 80 відсотків з них планують повернутися. Половина робить це вже зараз, а решта – чекає на зміну безпекової ситуації в країні.

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