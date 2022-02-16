Україна – у центрі уваги

На місцевому телебаченні так званій "українській кризі" знайшлося чимало місця, зокрема місцевий підрозділ CNN інформує практично у режимі 24/7, не обмежується кадрами хроніки й залучає до коментарів представників української громади в Португалії. Те саме роблять й інші португальські телеканали.

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Звісно, у більшості кафе вранці у середу, 16 лютого, одразу після анонсованого британськими таблоїдами "вторгнення", більше обговорювали розгром місцевого "Спортінга" у Лізі Чемпіонів і внесок португальських зірок ПСЖ Нуну Мендеша та Данілу в перемогу над "Реалом", який волею кривих рук колишньої зірки російського футболу Аршавіна на жеребкуванні уник зустрічі з "Бенфікою".

Але нерайдужні перспективи нової війни у Європі наразі привертають до себе дедалі більше уваги португальців.

У місцевих новинах друкованих і цифрових ЗМІ темі України присвячено чимало місця, що, на перший погляд, доволі дивно, адже Португалія стереотипно вважається країною, яка зайнята собою.

Важливо! Втім, загрозу Росії тут усвідомлюють й інспіроване Кремлем подорожчання газу цієї зими добре відчули, попри те, що ця країна – субтропічна, а португальський лютий – як український вересень.

Російська загроза – реальна

Не залишилися без уваги й погрози Путіна на адресу НАТО. Португалія є державою-засновницею Альянсу, а також долучилася до Кримської платформи, тому на пресконференції з Макроном, коли Путін говорив про ймовірність ядерної війни з Європою, це стосувалося й Португалії. У Лісабоні цю заяву почули та отримали свою порцію "тривожності" (країна планує надіслати кілька сотень своїх вояків до Румунії як відповідь на ультиматум Путіна).

Португальські ЗМІ не мають корпунктів в Україні, а тому інформацію про події беруть зі стрічок західних інформагенцій, їх сухі повідомлення не завжди розкривають ситуацію та є банальним цитуванням перших осіб. Так було, наприклад, з висвітленням візиту канцлера Шольца до Росії та його зустрічі з Путіним. Чимало португальських ЗМІ обмежились передруком заяв російського лідера, які без розуміння контексту можна зрозуміти як доволі мирні, але насправді вони такими не є.

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Були й такі, що пішли далі – велику увагу привернув вже легендарний меметичний стіл Путіна за 100 000 євро, яким він підкреслив свої параноїдальні страхи перед людьми. Дехто порівняв цю дійсно абсурдну ситуацію з курсом Росії на світову ізоляцію.

Оскільки в Португалії мешкає чисельна українська діаспора, деякі місцеві ЗМІ зробили інтерв'ю з українцями. Інформація від першої особи дозволила краще зрозуміти причини того, що нині відбувається за 4000 кілометрів від Лісабону.

Україну чують

Попри згадані понад 4000 кілометрів відстані – Україну в Португалії чують завдяки наполегливій роботі українських дипломатів, котрі активно доносять нашу позицію в місцевих ЗМІ та під час зустрічей із представниками політикуму та громадськості.

Доволі активні й представники української громади. Зокрема, на 20 лютого призначено пікети російських дипломатичних установ в Лісабоні, від Порту до Алгарве. До українців у них приєднаються також представники народів, які також постраждали від російської агресії, – грузини та білоруси.

Патріотичний флешмоб на День єднання у посольстві України в Португалії / Фото Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa

Звісно, в місцевих ЗМІ є автори, які ретранслюють російське бачення ситуації та називають головним винуватцем кризи чомусь США. Не секрет, що Росія активно просуває в Європі свої наративи та намагається бути "м'якою силою", "працює" з журналістами та громадськими діячами, тому поява таких матеріалів не має нікого дивувати. Добре, що вони залишаються на маргінесі.

Португальці не надто вразливі до російської пропаганди, у цьому переконуєшся під час особистого спілкування. Smalltalk з місцевими дозволяє зрозуміти, чим живуть португальці та що думають про ситуацію в Україні.

Ці мирні та привітні люди дуже радіють, коли дізнаються, що перед ними – українець (наших земляків тут чимало, українська діаспора за кількістю є третьою – четвертою в країні). Росію португальці недолюблюють, натомість нашій країні співчувають, адже самі колись мали змогу дізнатися – як воно – жити поруч із агресивним сусідом.

Не забувайте! Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

Україна відзначає День єднання – дивіться відео

Джерело: Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa