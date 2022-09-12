На цьому наголосила перша леді України Олена Зеленська на 17-ій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES). За її словами, діти, які виїхали за кордон після 24 лютого, мають і надалі вивчати українську мову, українську літературу та історію України.

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Більшість українських школярів, які перебувають за кордоном, вчиться офлайн у місцевих школах, і онлайн в українських закладах освіти. Тож для вивчення рідної мови, літератури та історії дітям потрібно забезпечити відповідні умови, переконана Зеленська.

Також після 24 лютого до іноземних вишів вступило і багато абітурієнтів з України. За словами дружини глави нашої держави, їх потрібно повернути на Батьківщину. Вона переконана, що цьому сприятиме залучення грантів для студентів та оновлення гуртожитків. Проте для реалізації задуманого потрібна допомога інших країн.

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Яка кількість учнів вчиться з-за кордону

За словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, наразі за кордоном перебуває близько 490 тисяч українських школярів. У березні ця кількість становила 670 тисяч осіб.

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