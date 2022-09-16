Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що усі українські школи мають бути обладнані надійними укриттями. Їх облаштовують вже за новими стандартами.

Скільки українських шкіл мають укриття

Уже 68% шкіл мають укриття. На початку липня таких було лише 11%, – повідомили у Міносвіти

За словами глави уряду, окрема робоча група має визначити чіткі параметри укриттів, скільки коштів потрібно на їхнє облаштування. Також вона відповідальна за реалізацію цього процесу у школах. Шмигаль наголосив і на тому, що укриття у всіх школах мають бути облаштовані за новими стандартами. Де їх ще немає – потрібно негайно братися за роботу.

Натомість очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що наступного року з бюджету виділять 1,5 мільярда гривень на облаштування укриттів у школах.

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Де в Україні очна система навчання і скільки дітей сіли за парти

1 вересня розпочали очне навчання школярі у Києві, Львові, Полтаві, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Вінниці, Луцьку, Тернополі тощо. Загалом навчання стартувало у майже 13 тисячах шкіл. У 3,5 тисячі шкіл діти навчалися очно, у 5,5 – лише онлайн, у 3,8 – за змішаною формою.

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Загалом цього року навчання в Україні розпочали майже 4 мільйони учнів. При цьому близько пів мільйона учнів перебували за кордоном і продовжували вчитися в українських школах дистанційно.

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