Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что все украинские школы должны быть оборудованы надежными укрытиями. Их обустраивают уже по новым стандартам.

Сколько украинских школ имеют укрытия

Уже 68% школ имеют укрытия. В начале июля таких было только 11%,

– сообщили в Минобразования.

По словам главы правительства, отдельная рабочая группа должна определить четкие параметры укрытий, сколько средств нужно на их обустройство. Также она ответственна за реализацию этого процесса в школах. Шмыгаль подчеркнул и то, что укрытия во всех школах должны быть обустроены по новым стандартам. Где их еще нет – нужно немедленно браться за работу.

Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что в следующем году из бюджета выделят 1,5 миллиарда гривен на обустройство укрытий в школах.

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Где в Украине очная система обучения и сколько детей сели за парты

1 сентября начали очное обучение школьники в Киеве, Львове, Полтаве, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Луцке, Тернополе и т.д. В общей сложности обучение стартовало в почти 13 тысячах школ. В 3,5 тысячи школ дети учились очно, в 5,5 – только онлайн, в 3,8 – по смешанной форме.

Обратите внимание! Из-за полномасштабной войны в Украине пострадали 2405 учебных заведений, 270 из которых – полностью разрушены.

Всего в этом году обучение в Украине начало почти 4 миллиона учеников. При этом около полумиллиона учащихся находились за границей и продолжали учиться в украинских школах дистанционно.

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