Відповідний наказ Міністерства освіти та науки України зареєстрували у Мін'юсті. Нові правила прийому почали діяти з 20 вересня цього року.

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Що змінилося у правилах прийому

Основні зміни стосуються подавання документів через електронний кабінет, гнучкості для вступників з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та збільшення повноваження приймальних комісій.

Електронний вступ

Правила прийому затверджує директор закладу до 1 грудня. Опісля він вносить дані до Єдиної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Правила прийому також мають розмістити на офіційних сайтах закладів профосвіти або сайтах засновників.

У приймальні комісії можна подавати документи особисто або через електронний кабінет. Якщо в електронній формі – для цього вступники заповнюватимуть е-форму в режимі онлайн, а приймальні комісії розглянуть їх у визначений час. Для своєчасного отримання консультацій щодо електронного вступу у закладах профосвіти створять також консультаційні центри.

Якщо вступник особисто не може прийти і подати документи у приймальну комісію, це може зробити замість нього один з батьків чи родич.

Гнучкість для вступників із ТОТ

На період воєнного стану, надзвичайної ситуації або особливого періоду вступники матимуть право подати заяву на вступ до будь-якого закладу незалежно від місця проживання. Заклад освіти при цьому не має права відмовити у цьому, як і у зарахуванні на навчанні на безоплатній формі, якщо вступник не зареєстрований у відповідному регіоні.

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Річне оцінювання та державна підсумкова атестація, отримання свідоцтва про базову або повну загальну середню освіту для вступу в училищах визначає окремий Порядок. Якщо у період війни чи надзвичайного стану з об'єктивних причин вступник не має документа про освіту, він зможе подати виписку з ЄДЕБО, що отримав його раніше.

Прозорість

У разі опрацювання документів вступників приймальні комісії надаватимуть розписку щодо отриманих матеріалів. Відмітку про отримання розписки додаватимуть до документів вступника.

Вступники зможуть подати заяви одночасно не більше ніж до 5 профтехзакладів.

До слова, у 2022 році донабір на вільні місця в межах вступної кампанії триває до 1 листопада.

Україна не визнаватиме дипломів та атестатів країн СНД

Вихід із цієї угоди означає, що Україна більше не визнаватиме атестатів, дипломів та звань, виданих та присвоєних у цих країнах до 1992 року.

Загалом ця угода передбачала безстрокове визнання документів державного зразка про середню, професійно-технічну, середню спеціальну, вищу освіту, перепідготовку кадрів, про присудження наукових ступенів і вчених звань, виданих у державах-учасницях договору до 1992 року.

Також відповідно до документа, кожна країна-підписант мала сприяти здобуттю освіти представникам меншин. Зокрема створити належні умови для навчання рідною мовою, допомагати у створенні необхідної літератури для нацменшин і етнічних груп.

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