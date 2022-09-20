Так, наша держава вийшла з угоди про співпрацю у галузі освіти в СНД. Підписантами тоді були росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Азербайджан, білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова.
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Україна не визнаватиме дипломів та атестатів країн СНД
Вихід із цієї угоди означає, що Україна більше не визнаватиме атестатів, дипломів та звань, виданих та присвоєних у цих країнах до 1992 року.
Загалом ця угода передбачала безстрокове визнання документів державного зразка про середню, професійно-технічну, середню спеціальну, вищу освіту, перепідготовку кадрів, про присудження наукових ступенів і вчених звань, виданих у державах-учасницях договору до 1992 року.
Також відповідно до документа, кожна країна-підписант мала сприяти здобуттю освіти представникам меншин. Зокрема створити належні умови для навчання рідною мовою, допомагати у створенні необхідної літератури для нацменшин і етнічних груп.
Які освітні угоди з недружніми країнами Україна розірвала, а які чинні
- Україна у квітні цього року припинила дію договору з білоруссю про визнання документів про освіту і вчені звання від 1998 року.
- У листопаді 2022 року завершиться термін дії міжнародного договору між Україною та росією про співробітництво в галузі освіти.
Водночас до сьогодні у нашій державі чинним є Порядок визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав. Він передбачає, що документи громадян колишнього срср, видані до 15 травня 1992 року, не потребують визнання.
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- Також чинними надалі є угоди українського Кабміну з урядами Молдови й Узбекистану про взаємне визнання документів про освіту і вчені звання, а також про співробітництво в галузі освіти відповідно.
- Діє і угода, підписана Міносвіти України та білорусі про співпрацю у сфері освіти, а також – між урядами нашої держави й Киргизстану.
Росія знищила та пошкодила в Україні майже 3 тисячі освітніх закладів
Станом на 19 вересня, за словами очільника Міносвіти Сергія Шкарлета, у нашій державі росія пошкодила 2 532 навчальні заклади, з яких 287 повністю знищили ворожі ракети і бомби. На відновлення знищених росією шкіл, вишів та садочків в Україні потрібно понад 9 мільярдів доларів. При цьому терміново знадобиться майже 3 мільярди.
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