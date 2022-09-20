Да, наше государство вышло из соглашения о сотрудничестве в области образования в СНГ. Подписантами тогда были россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова.

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Украина не будет признавать дипломы и аттестаты стран СНГ

Выход из этого соглашения означает, что Украина больше не будет признавать аттестаты, дипломы и звания, выданные и присвоенные в этих странах до 1992 года.

В целом это соглашение предусматривало бессрочное признание документов государственного образца о среднем, профессионально-техническом, среднем специальном, высшем образовании, переподготовке кадров, о присуждении научных степеней и ученых званий, выданных в государствах-участниках договора до 1992 года.

Также, согласно документу, каждая страна-подписант должна была способствовать получению образования представителям меньшинств. В частности, создать надлежащие условия для обучения на родном языке, помогать в создании необходимой литературы для нацменьшинств и этнических групп.

Какие образовательные соглашения с недружественными странами Украина разорвала, а какие действуют

Украина в апреле этого года прекратила действие договора с беларусью о признании документов об образовании и ученых званиях от 1998 года.

В ноябре 2022 года завершится срок действия международного договора между Украиной и россией о сотрудничестве в области образования.

В настоящее время в нашем государстве действует Порядок признания и установления эквивалентности в Украине документов об образовании, выданных учебными заведениями других государств. Он предусматривает, что документы граждан бывшего СССР, выданные до 15 мая 1992 года, не нуждаются в признании.

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Также действуют в дальнейшем соглашения украинского Кабмина с правительствами Молдовы и Узбекистана о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях, а также о сотрудничестве в области образования соответственно.

Действует и соглашение, подписанное Минобразования Украины и беларуси о сотрудничестве в сфере образования, а также между правительствами нашего государства и Кыргызстана.