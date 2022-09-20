Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного марафону розповів, що на відновлення знищених росією шкіл, вишів та садочків в Україні потрібно понад 9 мільярдів доларів. При цьому терміново знадобиться майже 3 мільярди.

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Росія знищила та пошкодила в Україні майже 3 тисячі освітніх закладів

Станом на 19 вересня, за словами Шкарлета, у нашій державі росія пошкодила 2 532 навчальні заклади, з яких 287 повністю знищили ворожі ракети і бомби.

Найбільше постраждали заклади освіти у таких областях:

Харківська,

Донецька,

Луганська,

Запорізька,

Миколаївська,

Херсонська.

У Держбюджеті — 2023 вже передбачили кошти на відновлення шкіл

Шкарлет переконаний, що треба відновити не лише зруйновані росією школи, виші та садочки, а й створити безпечні умови у тих навчальних закладах, які працюють. Зокрема, потрібні гроші на опалення, ремонт дахів, меблі, методичні матеріали тощо.

Так, у проєкті Держбюджету на 2023 рік вже передбачили на це кошти.

1,5 мільярда гривень – на безпеку у школах.

1 мільярд гривень – на купівлю шкільних автобусів.

Євросоюз виділить 100 мільйонів євро на відбудову шкіл в Україні

Цьогоріч в Україні 70 000 дітей не мають де вчитися, адже їхні школи знищили російські бомби, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. При цьому анонсувала допомогу нашій країні у розмірі 100 мільйонів євро на відбудову навчальних закладів.

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За словами першої леді України Олени Зеленської, гроші призначені для 74 закладів освіти. Ці школи мають відбудувати до зими. Для кожного закладу підготували конкретний план.

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