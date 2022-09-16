Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже анонсувала значну грошову допомогу Україні на відбудову освітніх закладів. При цьому на власні очі під час третього візиту до нашої держави 15 вересня побачила руїни шкіл в Ірпені на Київщині. Зокрема ліцей №3, по будівлі та території якого було понад 30 "прильотів" російських гармат, снарядів та мін.

Важливо Для кожного закладу – окремий план: Єврокомісія дає Україні 100 мільйонів євро на відбудову шкіл

70 тисяч дітей не мають де витися

За словами президентки Євросоюзу, цьогоріч в Україні 70 000 дітей не можуть повернутися до своїх шкіл. Їх зруйнували російські бомби. Так, фон дер Ляєн наголосила, що Єврокомісія виділить нашій державі 100 мільйонів євро на відбудову навчальних закладів. При цьому вони з першою леді України Оленою Зеленською продовжать співпрацювати над відновлення шкіл.

За гроші Євросоюзу відновлять 74 українські школи

Напередодні Урсула фон дер Ляєн вже анонсувала виділення цих 100 мільйонів євро на відбудову українських шкіл. За словами Олени Зеленської, гроші призначені для 74 закладів освіти. Ці школи мають відбудувати до зими. Для кожного закладу підготували конкретний план. Також вона обговорила з президенткою Єврокомісії такі питання:

потреби українців за кордоном і на Батьківщині;

лікування в інших країнах наших цивільних громадян і військовослужбовців;

допомогу в протезуванні для тих, хто його потребує;

психологічну реабілітацію для всіх українців;

освіту та її доступність для нашої молоді.

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Скільки шкіл пошкоджені та зруйновані внаслідок війни

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 1 вересня в Україні постраждали 2405 закладів освіти. З них 270 – повністю зруйновані. Також у Генштабі ЗСУ нагадали, що напади на школи — це воєнні злочини. При цьому наголосили: росія відповість за все скоєне.

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