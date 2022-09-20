Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального марафона рассказал, что на восстановление уничтоженных россией школ, вузов и садиков в Украине нужно более 9 миллиардов долларов. При этом срочно понадобится около 3 миллиардов.

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По состоянию на 19 сентября, по словам Шкарлета, в нашем государстве россия повредила 2532 учебных заведения, из которых 287 полностью уничтожили вражеские ракеты и бомбы.

Больше всего пострадали учебные заведения в следующих областях:

Харьковская,

Донецкая,

Луганская,

Запорожская,

Николаевская,

Херсонская.

В Госбюджете-2023 уже предусмотрели средства на восстановление школ

Шкарлет убежден, что нужно восстановить не только разрушенные россией школы, вузы и садики, но и создать безопасные условия в работающих учебных заведениях. В частности, нужны деньги на отопление, ремонт крыш, мебель, методические материалы.

Так, в проекте Госбюджета на 2023 год уже предусмотрели на это средства.

1,5 миллиарда гривен – на безопасность в школах.

1 миллиард гривен – на покупку школьных автобусов.

Евросоюз выделит 100 миллионов евро на восстановление школ в Украине

В этом году в Украине 70 000 детей негде учиться, ведь их школы уничтожили российские бомбы, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. При этом анонсировала помощь нашей стране в размере 100 миллионов евро на восстановление учебных заведений.

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По словам первой леди Украины Елены Зеленской, деньги предназначены для 74 учебных заведений. Эти школы должны быть построены до зимы. Для каждого заведения был подготовлен конкретный план.

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