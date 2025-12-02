Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН України. Раніше уряд схвалив порядок, який дозволяє визнавати результати навчання, здобуті на ТОТ, для училищ, коледжів і вишів.
Дивіться також Кримінальні справи та 50 тисяч відрахованих: як тривають перевірки у вишах і коледжах
У яких вишах визнаватимуть здобуту на ТОТ освіту?
Омбудсмен Дмитро Лубінець писав, що затвердження порядку – можливість для людей з ТОТ не просто підтвердити свої результати навчання, а повернутися в український простір і стати активними учасниками відновлення та розвитку країни.
Так, наступного року визнаватимуть результати навчання на ТОТ такі виші:
Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради;
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»;
Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут»;
Центральноукраїнський національний технічний університет;
Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»;
Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
Черкаський державний технологічний університет;
Таврійський національний університет імені Вернадського;
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Поліський національний університет;
Херсонський державний аграрно-економічний університет;
Український державний університет залізничного транспорту;
Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»;
Запорізький національний університет;
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Сумський державний університет;
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
Рівненський державний гуманітарний університет;
Національний фармацевтичний університет;
Харківський національний медичний університет;
Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
Національний університет «Полтавська політехніка |імені Юрія Кондратюка»;
Київський національний лінгвістичний університет;
Вінницький національний технічний університет;
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;
Харківський національний університет імені Каразіна;
Національний університет «Одеська юридична академія»;
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
Маріупольський державний університет;
Національний університет харчових технологій;
Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського;
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
Харківський національний університет радіоелектроніки;
Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет»;
Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
Одеський державний аграрний університет;
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Український державний університет імені Михайла Драгоманова;
Український державний університет науки і технологій;
Одеська державна академія будівництва та архітектури;
Національний медичний університет імені Богомольця.
Дивіться також Масштабні схеми: у ДСЯО назвали основні способи уникнення мобілізації завдяки освіті
Читайте більше новин на тему вищої освіти:
- Кількість вступників на магістратуру скоротилася майже на 30%, – МОН.
- МОН оприлюднило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2026 році.
- Які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників, а які – дуже потрібні на ринку.