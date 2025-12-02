Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН України. Раніше уряд схвалив порядок, який дозволяє визнавати результати навчання, здобуті на ТОТ, для училищ, коледжів і вишів.

Дивіться також Кримінальні справи та 50 тисяч відрахованих: як тривають перевірки у вишах і коледжах

У яких вишах визнаватимуть здобуту на ТОТ освіту?

Омбудсмен Дмитро Лубінець писав, що затвердження порядку – можливість для людей з ТОТ не просто підтвердити свої результати навчання, а повернутися в український простір і стати активними учасниками відновлення та розвитку країни.

Так, наступного року визнаватимуть результати навчання на ТОТ такі виші:

  • Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради;

  • Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»;

  • Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут»;

  • Центральноукраїнський національний технічний університет;

  • Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»;

  • Університет Григорія Сковороди в Переяславі;

  • Черкаський державний технологічний університет;

  • Таврійський національний університет імені Вернадського;

  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

  • Поліський національний університет;

  • Херсонський державний аграрно-економічний університет;

  • Український державний університет залізничного транспорту;

  • Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»;

  • Запорізький національний університет;

  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

  • Сумський державний університет;

  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

  • Рівненський державний гуманітарний університет;

  • Національний фармацевтичний університет;

  • Харківський національний медичний університет;

  • Чорноморський національний університет імені Петра Могили;

  • Національний університет «Полтавська політехніка |імені Юрія Кондратюка»;

  • Київський національний лінгвістичний університет;

  • Вінницький національний технічний університет;

  • Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

  • Харківський національний університет імені Каразіна;

  • Національний університет «Одеська юридична академія»;

  • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

  • Маріупольський державний університет;

  • Національний університет харчових технологій;

  • Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського;

  • Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

  • Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;

  • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;

  • Харківський національний університет радіоелектроніки;

  • Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет»;

  • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

  • Одеський державний аграрний університет;

  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

  • Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

  • Український державний університет науки і технологій;

  • Одеська державна академія будівництва та архітектури;

  • Національний медичний університет імені Богомольця.

Дивіться також Масштабні схеми: у ДСЯО назвали основні способи уникнення мобілізації завдяки освіті

Читайте більше новин на тему вищої освіти:

  • Кількість вступників на магістратуру скоротилася майже на 30%, – МОН.
  • МОН оприлюднило графік єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2026 році.
  • Які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників, а які – дуже потрібні на ринку.