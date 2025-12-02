Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН України. Раніше уряд схвалив порядок, який дозволяє визнавати результати навчання, здобуті на ТОТ, для училищ, коледжів і вишів.

У яких вишах визнаватимуть здобуту на ТОТ освіту?

Омбудсмен Дмитро Лубінець писав, що затвердження порядку – можливість для людей з ТОТ не просто підтвердити свої результати навчання, а повернутися в український простір і стати активними учасниками відновлення та розвитку країни.

Так, наступного року визнаватимуть результати навчання на ТОТ такі виші:

Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» Полтавської обласної ради;

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»;

Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут»;

Центральноукраїнський національний технічний університет;

Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»;

Університет Григорія Сковороди в Переяславі;

Черкаський державний технологічний університет;

Таврійський національний університет імені Вернадського;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Поліський національний університет;

Херсонський державний аграрно-економічний університет;

Український державний університет залізничного транспорту;

Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»;

Запорізький національний університет;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Сумський державний університет;

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Рівненський державний гуманітарний університет;

Національний фармацевтичний університет;

Харківський національний медичний університет;

Чорноморський національний університет імені Петра Могили;

Національний університет «Полтавська політехніка |імені Юрія Кондратюка»;

Київський національний лінгвістичний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

Харківський національний університет імені Каразіна;

Національний університет «Одеська юридична академія»;

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Маріупольський державний університет;

Національний університет харчових технологій;

Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського;

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-економічний університет»;

Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

Одеський державний аграрний університет;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Український державний університет імені Михайла Драгоманова;

Український державний університет науки і технологій;

Одеська державна академія будівництва та архітектури;

Національний медичний університет імені Богомольця.

