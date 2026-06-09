Однак укрупнення мережі має відбуватися еволюційно. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко під час конференції "Освіта нової України 2.0".

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Що кажуть у МОН про об'єднання вишів?

Посадовець каже, що це має бути усвідомлене об'єднання спільнот, а не через адміністративний тиск. Він вважає, що чинна кількість ЗВО є завеликою.

Також він заявив, що зараз виші мають можливості, яких ніколи не було. Мовиться про програми обміну, можливості новітніх розробок, розвиток аграрних, ІТ, оборонних напрямів. Він вважає їх конкурентними перевагами українських вишів, які потрібно використовувати.

Наші університети абсолютно не гірші за чеські, польські або інші університети Східної Європи,

– резюмував заступник Лісового.

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Як триває процес об'єднання вишів в Україні?