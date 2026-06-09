Однако укрупнение сети должно происходить эволюционно. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время конференции "Образование новой Украины 2.0".

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Что говорят в МОН об объединении вузов?

Чиновник говорит, что это должно быть осознанное объединение сообществ, а не из-за административного давления. Он считает, что действующее количество ЗВО является слишком большим.

Также он заявил, что сейчас вузы имеют возможности, которых никогда не было. Говорится о программах обмена, возможности новейших разработок, развитие аграрных, ИТ, оборонных направлений. Он считает их конкурентными преимуществами украинских вузов, которые нужно использовать.

Наши университеты абсолютно не хуже чешских, польских или других университетов Восточной Европы,

– резюмировал заместитель Лисового.

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Как идет процесс объединения вузов в Украине?