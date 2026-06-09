Однако укрупнение сети должно происходить эволюционно. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время конференции "Образование новой Украины 2.0".
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Что говорят в МОН об объединении вузов?
Чиновник говорит, что это должно быть осознанное объединение сообществ, а не из-за административного давления. Он считает, что действующее количество ЗВО является слишком большим.
Также он заявил, что сейчас вузы имеют возможности, которых никогда не было. Говорится о программах обмена, возможности новейших разработок, развитие аграрных, ИТ, оборонных направлений. Он считает их конкурентными преимуществами украинских вузов, которые нужно использовать.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Наши университеты абсолютно не хуже чешских, польских или других университетов Восточной Европы,
– резюмировал заместитель Лисового.
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Как идет процесс объединения вузов в Украине?
- МОН мотивирует объединение ЗВО и акцентирует на том, что они после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
- Говорится только о тех ЗВО, которые есть в сфере управления МОН. Таких есть около 120.
- Кроме них, есть еще немало обособленных подразделений, филиалов и тому подобное.
- По предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 ЗВО.
- В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.