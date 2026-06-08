И таких ЗВО в Украине есть два – три десятка. Об этом министр сказал во время конференции "Образование новой Украины 2.0", сообщает Укринформ.

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Сколько в Украине есть мощных вузов?

Министр отметил, что в Украине уже около трех десятков вузов обеспечивают высокий уровень качества знаний. Особенно на бакалавриате.

Магистратура также подтягивается. То есть, выбирая украинское образование, вы не промахнетесь с точки зрения его содержания, его актуальности и качества его преподавания,

– уверен чиновник.

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При этом он добавил, что единственная проблема украинского образования – устаревшая инфраструктура, в частности исследовательская, устаревшее оборудование и нехватка социальных пространств.

Мы привлекаем средства на создание современных лабораторий в университетах. В этом году профинансировано создание шести исследовательских центров на базе университетов,

– сообщил Лесной.

И отметил, что в течение последних трех лет образовательный бюджет вырос более чем на 100 миллиардов гривен.

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Какой сейчас приоритет в образовании?

Лисовой также рассказал, что сегодня приоритетом государства являются инвестиции в управленческие команды вузов и их обновление.

Более 40 университетов за эти последние три года получили новое руководство. И это не просто о новом человеке, это о новой культуре, которая формируется в университетском заведении,

– сообщил министр.

И добавил, что для обновления принимают и непопулярные решения. Говорится, в частности, об укрупнении сети ЗВО, ведь многие из них имеют малый контингент студентов.

Не все они динамично развиваются, не все они имеют перспективы, к сожалению. Не все они работают с бизнесом. Мы смотрим на эту карту и понимаем, что надо быть рациональными, надо создавать мощные сильные университеты,

– убежден министр.

Он считает, что вузы не обязательно должны иметь более 10 тысяч студентов. Право на жизнь имеют и так называемые мировоззренческие ЗВО, которые не превращаются автоматически в классические университеты. Там заботятся, чтобы студенты нашли работу, сделали быструю карьеру.