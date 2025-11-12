Таку динаміку продемонстрував цьогорічний вступ. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко на NV, зазначає 24 Канал.

Які основні цифри вступної кампанії 2025?

Посадовець заявив, що система стимулів поволі виправляє "перекоси" у розподілі заяв між популярними й потрібними для держави спеціальностями.

Загалом до закладів вищої освіти цьогоріч зараховано понад 300 тисяч студентів. З них на бюджет – 98 182 особи, а 207 831 – на контракт. Частка бюджету в загальному наборі зросла з 30,7% до 32,1%,

– уточнив заступник Лісового.

І додав: за підсумками кампанії абітурієнти подали 1 167 мільйонів заяв проти 1 055 мільйонів у 2024. Це підвищило конкуренцію за кожне місце, адже алгоритм розподілу тепер враховує пріоритети навіть для контрактних заяв. Водночас система зарахування відображає інтереси та побажання вступників.

64,1% студентів був зарахований за першим пріоритетом, тобто 3 з 5 вступників отримали найбажаніше. Серед заяв на бюджет цей показник ще вищий – приблизно 85% рекомендацій за першим пріоритетом. Це надзвичайно високий показник, який свідчить про усвідомлений вибір,

– каже Трофименко.

Скільки першокурсників зарахували цьогоріч до вишів?

Цьогоріч до цивільних українських вишів зарахували понад 204 тисячі першокурсників. Торік їх було 199 тисяч. Дані про вступ у заклади системи безпеки та оборони не розголошують.

Натомість кількість вступників на магістратуру скоротилася майже на 30%: 97 тисячі зарахованих проти 125 тисячі у 2024. Причина має раціональне пояснення: на 15,5 тисячі менше вступників віком 25+, тобто завершується хвиля "дорослих" вступників, що прагнуть відтермінування,

– повідомив посадовець.

І додав, що повертаємось до нормального рівня вступників на магістратуру. А ті, хто вступав заради відтермінування у 2022 – 2023 роках, уже завершили навчання і знову відкриті до мобілізації.

Заступник міністра також розповів, що цьогоріч зберегли регіональні коефіцієнти до конкурсного бала. Це допомагає вирівнювати доступ до освіти між регіонами та підсилює прифронтові й переміщені ЗВО.

Посадовець також повідомив, що цьогоріч зарахували понад 19 тисяч ветеранів та понад 600 ветеранів з інвалідністю (ЗВО модернізують свою інфраструктуру під інклюзивні стандарти). Бюджетні місця також надають дітям із ТОТ і дітям загиблих захисників.

Чи буде зимова вступна кампанія?