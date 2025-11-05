Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. На сьогодні фахові коледжі в Україні надають фахову передвищу освіту за 68 спеціальностями.

Які основні цифри вступної кампанії до коледжів?

Цьогоріч навчання у коледжах розпочав 134 121 майбутній фахівець. Вступників до коледжів було 149 476. Загалом до цих закладів освіти надійшло 268 593 заяви.

Випускників 9 класів традиційно було найбільше серед вступників.

За кількістю поданих заяв вступників на основі БСО (9 класів) було 158 536, на основі ПЗСО (11 класів) – 90 673. Також вступали випускники професійних коледжів (КР) – 17 899 заяв та на основі НРК5 (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, молодший спеціаліст) – 1 485.

Які спеціальності найчастіше обирали вступники до коледжів?

Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю зарахованих студентів стали:

Серед 9-класників:

  • Медсестринство – 7070;

  • Менеджмент – 3692;

  • Автомобільний транспорт – 3442;

  • Інженерія програмного забезпечення – 3198;

  • Комп'ютерна інженерія – 2977;

  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 2837;

  • Секретарська та офісна справа – 2788;

  • Дизайн – 2729;

  • Електрична інженерія – 2720;

  • Будівництво та цивільна інженерія – 2673.

Серед 11-класників:

  • Медсестринство – 395;

  • Менеджмент – 2646;

  • Облік і оподаткування – 2182;

  • Фармація – 1801;

  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 1865;

  • Електрична інженерія – 1870;

  • Харчові технології – 1870;

  • Автомобільний транспорт – 1860;

  • Будівництво та цивільна інженерія – 1851;

  • Секретарська та офісна справа – 1793.

Скільки осіб цьогоріч стали студентами?

  • Вступна кампанія 2025 року завершилася остаточно 20 жовтня.
  • За попередніми даними МОН, на перший курс бакалаврату та медичної магістратури вступили майже 200 тисяч абітурієнтів.
  • З них 70 тисяч вступили на бюджет, а майже 129 тисяч – на контракт.
  • Студентами магістратури стали понад 93 тисячі вступників.
  • Щодо аспірантури, то цьогоріч на виділені державою бюджетні місця з 5 тисяч можливих студентів зарахували майже 4,7 тисячі майбутніх науковців.