Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. На сьогодні фахові коледжі в Україні надають фахову передвищу освіту за 68 спеціальностями.

Дивіться також Вступна кампанія до коледжів та вишів завершилась: скільки осіб стали студентами

Які основні цифри вступної кампанії до коледжів?

Цьогоріч навчання у коледжах розпочав 134 121 майбутній фахівець. Вступників до коледжів було 149 476. Загалом до цих закладів освіти надійшло 268 593 заяви.

Випускників 9 класів традиційно було найбільше серед вступників.

За кількістю поданих заяв вступників на основі БСО (9 класів) було 158 536, на основі ПЗСО (11 класів) – 90 673. Також вступали випускники професійних коледжів (КР) – 17 899 заяв та на основі НРК5 (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, молодший спеціаліст) – 1 485.

Дивіться також "Це перетворилося на бізнес": у МОН анонсували зміни у правилах вступної кампанії – 2026

Які спеціальності найчастіше обирали вступники до коледжів?

Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю зарахованих студентів стали:

Серед 9-класників:

Медсестринство – 7070;

Менеджмент – 3692;

Автомобільний транспорт – 3442;

Інженерія програмного забезпечення – 3198;

Комп'ютерна інженерія – 2977;

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 2837;

Секретарська та офісна справа – 2788;

Дизайн – 2729;

Електрична інженерія – 2720;

Будівництво та цивільна інженерія – 2673.

Серед 11-класників:

Медсестринство – 395;

Менеджмент – 2646;

Облік і оподаткування – 2182;

Фармація – 1801;

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 1865;

Електрична інженерія – 1870;

Харчові технології – 1870;

Автомобільний транспорт – 1860;

Будівництво та цивільна інженерія – 1851;

Секретарська та офісна справа – 1793.

Дивіться також Чи можуть зараз навчатися в аспірантурі чоловіки віком 35 – 40 років

Скільки осіб цьогоріч стали студентами?