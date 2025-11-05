Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. На сьогодні фахові коледжі в Україні надають фахову передвищу освіту за 68 спеціальностями.
Які основні цифри вступної кампанії до коледжів?
Цьогоріч навчання у коледжах розпочав 134 121 майбутній фахівець. Вступників до коледжів було 149 476. Загалом до цих закладів освіти надійшло 268 593 заяви.
Випускників 9 класів традиційно було найбільше серед вступників.
За кількістю поданих заяв вступників на основі БСО (9 класів) було 158 536, на основі ПЗСО (11 класів) – 90 673. Також вступали випускники професійних коледжів (КР) – 17 899 заяв та на основі НРК5 (фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, молодший спеціаліст) – 1 485.
Які спеціальності найчастіше обирали вступники до коледжів?
Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю зарахованих студентів стали:
Серед 9-класників:
Медсестринство – 7070;
Менеджмент – 3692;
Автомобільний транспорт – 3442;
Інженерія програмного забезпечення – 3198;
Комп'ютерна інженерія – 2977;
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 2837;
Секретарська та офісна справа – 2788;
Дизайн – 2729;
Електрична інженерія – 2720;
Будівництво та цивільна інженерія – 2673.
Серед 11-класників:
Медсестринство – 395;
Менеджмент – 2646;
Облік і оподаткування – 2182;
Фармація – 1801;
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 1865;
Електрична інженерія – 1870;
Харчові технології – 1870;
Автомобільний транспорт – 1860;
Будівництво та цивільна інженерія – 1851;
Секретарська та офісна справа – 1793.
Скільки осіб цьогоріч стали студентами?
- Вступна кампанія 2025 року завершилася остаточно 20 жовтня.
- За попередніми даними МОН, на перший курс бакалаврату та медичної магістратури вступили майже 200 тисяч абітурієнтів.
- З них 70 тисяч вступили на бюджет, а майже 129 тисяч – на контракт.
- Студентами магістратури стали понад 93 тисячі вступників.
- Щодо аспірантури, то цьогоріч на виділені державою бюджетні місця з 5 тисяч можливих студентів зарахували майже 4,7 тисячі майбутніх науковців.