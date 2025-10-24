Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.com.ua.
Які зміни анонсували у МОН?
Міністерство освіти і науки України має намір відмовитися від використання мотиваційних листів.
На жаль, це перетворилося на бізнес. Результати перевірок Державною службою якості освіти університетів і інших наших закладів освіти, де аномальні сплески навчання чоловіків 25+, там можуть бути ідентичні мотиваційні листи, по 30 – 40 однакових текстів з різними підписами,
– розповів посадовець.
Також розповів, що відомство планує скоротити загальну кількість заяв від абітурієнта на вступ – з 15 до 12.
Кількість заяв на бюджетні місця залишать незмінною – 5.
Ми хочемо, щоб вступники робили свідомий вибір, щоб частка тих, хто вступає по першому пріоритету, зростала,
– додав заступник Лісового.
Посадовець розповів і про те, що відомство розглядає можливість подавати при вступі на бакалаврат (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) результати національних випускних іспитів після середньої школи в країнах Європи замість НМТ.
Скільки осіб цьогоріч стали студентами?
- Вступна кампанія 2025 року завершилася остаточно 20 жовтня.
- За попередніми даними МОН, на перший курс бакалаврату та медичної магістратури вступили майже 200 тисяч абітурієнтів.
- З них 70 тисяч вступили на бюджет, а майже 129 тисяч – на контракт.
- Студентами магістратури стали понад 93 тисячі вступників.
- Щодо аспірантури, то цьогоріч на виділені державою бюджетні місця з 5 тисяч можливих студентів зарахували майже 4,7 тисячі майбутніх науковців.
- Здобути ступінь фахового молодшого бакалавра, тобто вступити до коледжів, цьогоріч захотіли 147 тисяч осіб.