Таку норму передбачає законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо вступної кампанії 2026 року". Документ рекомендував Освітній комітет для голосування Раді, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Результати НМТ яких років будуть чинні для вступу?

Формулу розрахунку конкурсного бала на підставі рейтингових балів за кожен предмет з урахуванням вагових коефіцієнтів оприлюднять у Порядку прийому до вишів. Його затвердить Міністерство освіти і науки згодом.

Випускники минулих років, які мають сертифікати НМТ за попередні роки, можуть ще раз складати тестування наступного року. Це якщо вони прагнуть покращити свій результат для вступу.

Що відомо про НМТ-2026?