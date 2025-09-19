Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, інформує 24 Канал. У 2026 році не планують змінювати критерії НМТ.

Скільки предметів буде на НМТ-2026?

Так, за словами Вакуленко, для вступу до вишу треба буде скласти 4 предмети мультитесту.

Три з них буде обов'яковими: українська мова, математика та історія України; ще один предмет учасники НМТ будуть обирати самостійно з переліку: українська література, географія, біологія, хімія, фізика, іноземна (англійська, німецька, французька, іспанська) мова,

– уточнила вона.

І додала: якщо ухвалять рішення про зміну формату НМТ з одноденного на дводенний, учасники тестування будуть у перший день складати історію України та предмет за вибором, а у другий день – математику та українську мову.

Зміну черговості блоків пояснюють так: після складання перших двох предметів учасники дізнаватимуться про тестові бали, які вони набрали.

Цікаво! Щоб запобігти ситуації, коли учасники, які не подолали пороговий бал з якогось з перших двох предметів, масово не приходитимуть на другий день, бо вже втратили право на вступ до вишів, фахівці УЦОЯО пропонують змінити черговість складання предметів.

Зазначимо, що у попередні роки не подолала пороги з історії України та предмету за вибором мінімальна кількість учасників НМТ. Натомість з математики не змогли подолати поріг 13% учасників тестування.

Що відомо про НМТ-2025?